Algérie: procès en appel de Christophe Gleizes fixé au 3 décembre

En Brève

En Algérie, le procès en appel du journaliste sportif français Christophe Gleizes se tiendra le 3 décembre 2025 à Tizi-Ouzou, a annoncé son avocat. Collaborateur des magazines français So Foot et Society, M. Gleizes avait été condamné fin juin à sept ans de prison ferme notamment pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national ». La justice lui reproche d’avoir été en contact avec un dirigeant de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), par ailleurs responsable du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), classé organisation terroriste par les autorités algériennes depuis mai 2021.