Algérie : Laurent Nuñez acte la reprise du dialogue sécuritaire à Alger

En déplacement officiel pendant deux jours en Algérie, le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a déclaré avoir relancé des structures de travail conjointes entre Paris et Alger.

Cette courte mission bilatérale, organisée sur 48 heures, avait pour objectif principal de réamorcer la coopération opérationnelle entre les administrations des deux pays.

Au cours des rencontres, les échanges ont essentiellement porté sur les questions sécuritaires et la gestion des flux migratoires, thèmes au cœur des préoccupations partagées par la France et l’Algérie.

La visite a pris fin par un entretien avec le président algérien, au cours duquel les responsables ont abordé les modalités de cette reprise de collaboration.

Relance des dispositifs de coopération et perspectives

Selon le ministre, des mécanismes de travail communs ont été remis en activité afin de faciliter le suivi et la coordination sur les sujets évoqués, sans que tous les détails opérationnels n’aient été rendus publics.

La réactivation de ces dispositifs vise à renforcer les échanges d’information et les actions conjointes sur la sécurité et la migration, deux domaines où une coopération rapprochée est considérée comme nécessaire par les parties.

Laurent Nuñez n’a pas communiqué de calendrier précis ni de liste exhaustive des mesures décidées ; les prochains rendez‑vous et suites à donner devraient être déterminés lors de futurs contacts bilatéraux.