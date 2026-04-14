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Algérie

Algérie : Le président de la Commission de l’Union africaine condamne le double attentat de Blida

Dans un communiqué publié mardi 14 avril 2026, la Commission de l’Union africaine, présidée par Mahmoud Ali Youssouf, a condamné fermement l’attaque survenue à Blida le 13 avril. Le texte fait part de la solidarité de l’organisation envers le peuple algérien et les autorités de la République algérienne démocratique et populaire.

Koffi AMÈGAN
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Siège de l'Union africaine, à Addis Abeba (Ethiopie).
<span>Siège de l'Union africaine, à Addis Abeba (Ethiopie).</span> <span>© REUTERS/Tiksa Negeri</span>
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La veille, plusieurs organes de presse ont rapporté une tentative d’attentat-suicide à doubles explosions à Blida, ville située à une cinquantaine de kilomètres d’Alger, au moment où le pape Léon XIV se trouvait dans la capitale.

À ce stade, les autorités algériennes n’ont diffusé aucun commentaire officiel et aucune revendication n’a été annoncée publiquement.

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