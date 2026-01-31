Alexandre Astier détaille son enfance: « J’ai été élevé par des gens qui m’ont fait confiance »

Alexandre Astier, créateur de Kaamelott, explique comment un geste de son père a influencé sa manière d’éduquer ses propres enfants, aujourd’hui impliqués dans la saga familiale. Figure centrale d’une œuvre présente sur le petit écran depuis plus de vingt ans, Astier rappelle, dans un entretien accordé à Konbini lors de la promotion du second volet cinématographique, un souvenir d’enfance qui éclaire sa conception de l’autorité et de la confiance parentale.

Réputé pour porter de nombreuses casquettes au sein de son univers, Alexandre Astier est tour à tour créateur, réalisateur, acteur, dialoguiste et compositeur de Kaamelott. La production s’est développée au fil des ans : la série originelle compte six saisons, des novellisations et des bandes dessinées prolongent certains récits, et, en 2026, deux films forment les volets d’une trilogie destinée à se conclure au cinéma.

La dimension familiale de ce projet est souvent soulignée : plusieurs membres de la famille Astier apparaissent à l’écran et participent aux créations. Parmi les plus connus figurent Lionnel Astier (son père), Joëlle Sevilla (sa mère), Josée Drevon (sa belle‑mère) et Simon Astier (son demi‑frère). Les enfants d’Alexandre — Ethan, James, Ariane et Jeanne — apparaissent également dans les films Kaamelott, signe d’un travail artistique qui se transmet de génération en génération.

Un geste paternel raconté lors de la promotion du deuxième film

Au cours de sa tournée de promotion pour le second volet cinématographique, Alexandre Astier s’est livré sur sa propre éducation et sur un épisode marquant avec son père, l’acteur Lionnel Astier. Interrogé par Konbini, il a évoqué une scène simple mais déterminante : alors qu’ils étaient seuls et qu’il se comportait « très chiant », son père l’a soudain surpris par une réaction à la fois physique et verbale.

Astier rapporte le geste et la parole avec précision : « Il s’est passé une très belle chose, une fois, avec mon père. » Il décrit l’instant : « J’étais très chiant. On était juste tous les deux. Et puis, à un moment, je rote. Comme ça. Et, par réflexe, il me fait comme ça. » L’acteur mime alors une claque, puis poursuit : « Et il a fait : ‘Pardon, excuse‑moi.’ Ça, pour moi, c’est très important. »

Dans le même entretien, Alexandre Astier lie cette scène à l’éducation qu’il a reçue : « J’ai été élevé par des gens qui m’ont fait confiance, qui ne m’ont jamais considéré comme un môme, simplement. »