Alexandra Rosenfeld : « Je m’abandonne à Dieu », la foi qui l’aide à surmonter sa maladie

Alexandra Rosenfeld, ancienne Miss France, a raconté dans le podcast Les Lueurs (épisode diffusé le 1er mars) comment, confrontée à une maladie auto-immune et à l’échec des traitements entre 2020 et 2024, elle a trouvé un nouvel équilibre en se tournant vers la foi, affirmant que cette conversion lui a apporté apaisement et soulagement.

Invitée du podcast, l’ex-Miss France 2006 a livré un témoignage intime sur son parcours de santé et son rapport à la religion. Touchée par une maladie auto-immune — elle précise que les médicaments « ne fonctionnaient pas » — elle explique avoir exploré « toutes les médecines alternatives et inimaginables » avant de se tourner vers la prière et la spiritualité.

Dans son récit, Alexandra Rosenfeld décrit un basculement progressif : d’une famille « très athée », elle dit s’être surprise à « parler à Marie », à pleurer dans sa salle de bain puis à pousser la porte d’une église, où elle a ressenti ne plus être « seule ». Elle raconte avoir vécu ces premières prières comme un moment d’abandon et de renaissance.

Un rapport renouvelé à la foi qui influe sur le quotidien

La candidate devenue personnalité publique confie que la foi a modifié son état d’esprit : « Ça a changé totalement mon mind set », déclare-t-elle, ajoutant que, parallèlement à cette transformation intérieure, elle a observé une baisse de son inflammation malgré l’inefficacité des traitements antérieurs.

Alexandra Rosenfeld évoque un rituel désormais établi : « Je prie matin midi et soir », affirme-t-elle, soulignant que ce recours à la prière lui procure un sentiment constant d’accompagnement. Elle insiste aussi sur l’effet apaisant de cette pratique, se décrivant comme entrée dans une forme de renaissance personnelle à partir de cet abandon à la foi.

Le témoignage a été relayé sur les réseaux sociaux et a suscité des réactions, comme le montre un message partagé par le compte L’Écho Chrétien. Les propos de l’ex-Miss mettent en lumière la manière dont certaines personnes malades peuvent associer recours aux soins et démarche spirituelle lorsque les traitements médicaux ne suffisent pas à stabiliser leur état.

Sur le plan médical, les maladies auto-immunes regroupent des affections dans lesquelles le système immunitaire attaque par erreur des tissus de l’organisme ; leurs manifestations et la réponse aux traitements varient fortement d’une personne à l’autre, ce qui pousse certains patients à combiner approches médicales et autres formes de prise en charge. Alexandra Rosenfeld n’a pas détaillé le type précis de sa maladie dans l’entretien rapporté.

Lors de son intervention, elle a également rappelé l’incompréhension de certains de ses proches face à son cheminement religieux, tout en affirmant que vivre « une foi adulte » lui paraît « extraordinaire » et lui permet de se sentir soutenue au quotidien.