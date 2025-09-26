PAR PAYS
Alerte sanitaire au Bénin: détection d’aflatoxine B1 dans des céréales infantiles importées

Santé
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Des lots de céréales pour enfants, importés de France, ont été signalés comme contaminés par l’aflatoxine B1, une substance extrêmement toxique.

L’alerte a été donnée par l’Union européenne qui a informé les autorités béninoises via le système RASFF (Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires) et exige des mesures immédiates.

Selon le courrier officiel transmis à l’Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments (ABSSA), la présence d’aflatoxine B1 a été détectée dans un produit infantile au goût biscuit, mis en distribution sur le marché béninois. Classée parmi les mycotoxines les plus dangereuses, cette substance représente un risque élevé pour la santé, en particulier chez les nourrissons et jeunes enfants.

L’Union européenne invite les autorités béninoises à diffuser largement l’information et à collaborer avec le point focal RASFF pour les échanges techniques nécessaires. Le chef de la coopération de la délégation de l’UE, Joël Neubert, a spécifiquement encouragé l’ABSSA à coordonner les investigations avec les ministères de l’Agriculture, de la Santé, de l’Industrie et du Commerce, ainsi qu’avec le laboratoire central de contrôle sanitaire.

Face à cette alerte, l’ABSSA est sommée d’agir avec célérité pour protéger les consommateurs et assurer le retrait éventuel des produits contaminés. Cette affaire relance les débats sur la rigueur des contrôles des denrées importées, et sur l’urgence de renforcer les dispositifs de sécurité sanitaire au Bénin.

