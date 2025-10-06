Albanie : un juge abattu en pleine audience à Tirana

En Brève

Astrit Kalaja, juge à la cour d’appel de Tirana, a été abattu lundi 6 octobre en pleine salle d’audience par un homme qui comparaissait devant lui, a indiqué la police albanaise dans un communiqué. Alors qu’il présidait l’audience, le magistrat a été visé par une arme sortie par le prévenu; transporté en urgence à l’hôpital, il est décédé en chemin, précise la police, qui ajoute que l’auteur des tirs a été rapidement arrêté.

