Alain Chamfort chute en regagnant les coulisses pendant le spectacle des Enfoirés

Accor Arena, Les Enfoirés 2026 : lors du spectacle du 18 janvier, l’artiste Alain Chamfort, âgé de 76 ans, a fait une lourde chute en regagnant les coulisses. Selon TV Magazine, il est tombé sous un tampon d’apparition télescopique mais a poursuivi la représentation, les organisateurs indiquant qu’il s’en sortait sans blessure grave.

Le rendez-vous annuel des Enfoirés se tient cette année du 13 au 19 janvier à l’Accor Arena, à Paris, au profit des Restos du Cœur. Soixante-dix-huit n’a pas été évoqué dans les éléments fournis ; les informations disponibles précisent que 55 artistes montent sur scène pour cette édition, mêlant anciens et nouveaux visages afin de collecter des fonds pour l’association fondée par Coluche.

Parmi les participants, les spectateurs ont retrouvé des piliers du collectif tels que Jenifer, Nolwenn Leroy, Michèle Laroque, Kad Merad ou encore Patrick Bruel. La troupe accueille également des nouveaux venus cités par la production : Marine, Helena (issue de la « Star Academy »), l’humoriste Jarry et la chanteuse Styleto.

Absence de Mimie Mathy : une bronchite carabinée

Fidèle aux Enfoirés depuis 1994, Mimie Mathy n’a pas participé aux concerts en 2022 et en 2024 pour des raisons médicales. Avant le coup d’envoi de la tournée, elle avait affirmé à Télé Loisirs vouloir être présente début 2026, évoquant le caractère familial et solidaire de cette réunion d’artistes. Les billets et la communication autour de sa participation avaient suscité des attentes chez les spectateurs.

Le 18 janvier, Anne Marcassus, directrice artistique des Enfoirés, a expliqué à Ciné-Télé-Revue que la comédienne de 68 ans était empêchée par une « bronchite carabinée« . Marcassus a précisé que les artistes absents suivaient toutefois le spectacle via un groupe WhatsApp mis en place pour la troupe : « Ils sont là avec nous, derrière nous« , a-t-elle déclaré.

Sur la chute d’Alain Chamfort, la même responsable artistique a rapporté au sujet de l’interprète de Manureva : « Ça va mais on a eu très peur« . Elle a ajouté que Chamfort avait tenu à terminer la représentation et que, bien que l’équipe lui ait proposé de rentrer chez lui, il avait préféré rester sur place, selon les informations relayées par TV Magazine.

Les éléments rendus publics précisent le déroulé des concerts et les communications des organisateurs ; aucune autre information médicale ou logistique n’a été fournie dans les sources consultées.