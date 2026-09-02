Ainsley Maitland-Niles quitte l’Olympique Lyonnais pour Everton

Le défenseur polyvalent, passé par Arsenal et l’AS Rome, rejoint les Toffees après trois saisons disputées avec l’Olympique Lyonnais.

Everton a officialisé, mardi 1er septembre, jour de clôture du mercato estival anglais, le transfert d’Ainsley Maitland-Niles en provenance de l’Olympique Lyonnais, contre environ 5 millions d’euros. Le défenseur polyvalent anglais de 29 ans s’engage pour trois saisons, avec une option pour une quatrième.

Formé à Arsenal, où il a disputé une soixantaine de matches avant d’enchaîner des prêts à Southampton puis à l’AS Rome, Maitland-Niles avait rejoint Lyon à titre définitif en 2023. Il quitte le club rhodanien après trois saisons et plus de 110 matches disputés toutes compétitions confondues, pour cinq buts inscrits.

L’international anglais, qui compte cinq sélections en équipe nationale, entrait dans la dernière année de son contrat à Lyon, ce qui a poussé le club français à accepter de le céder plutôt que de risquer de le voir partir libre.

Le joueur retrouve la Premier League, championnat qu’il connaît pour y avoir évolué avec Arsenal et Southampton. Son profil polyvalent, capable d’évoluer au poste de latéral comme au milieu de terrain, doit renforcer les solutions défensives de l’entraîneur David Moyes.

Everton referme un dossier après l’échec de la piste Kenny Tete

Ce transfert intervient après l’échec des négociations d’Everton avec Fulham pour Kenny Tete, freinées par les difficultés du club londonien à lui trouver un remplaçant. Les Toffees avaient par ailleurs cédé Nathan Patterson au club italien du Torino durant ce mercato, laissant un poste à pourvoir sur le côté droit de la défense.

Maitland-Niles devient ainsi la deuxième recrue d’Everton passée par le centre de formation d’Arsenal en quelques mois, le club de Liverpool cherchant à consolider son effectif sous la houlette de David Moyes.