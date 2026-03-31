Afreximbank mobilise 2 milliards de dollars via son plus important prêt syndiqué

Afreximbank a levé 2 milliards de dollars via un prêt syndiqué conclu le 9 mars 2026, la plus importante opération de ce type réalisée par la banque panafricaine, structurée en une facilité à terme de trois ans et composée de deux tranches libellées en dollars et en euros.

Initialement calibrée à 1,5 milliard de dollars, l’émission a suscité un fort appétit des investisseurs, avec des souscriptions atteignant environ 2,36 milliards de dollars, conduisant les arrangeurs à porter le montant final à 2 milliards. Cette sursouscription illustre la demande pour des signatures souveraines et supranationales actives sur les marchés internationaux malgré un contexte économique mondial incertain.

La transaction a rassemblé 31 institutions financières issues d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique, donnant à l’opération une dimension véritablement internationale et diversifiée. Les différents contributeurs ont participé au sein d’un syndicat chargé de cofinancer la facilité et de répartir les risques entre prêteurs.

Structure financière, répartition des tranches et finalités des fonds

La facilité a été conçue en deux tranches, l’une en dollars et l’autre en euros, une architecture visant à répondre aux préférences des investisseurs et à optimiser la gestion des liquidités de la banque. La maturité de la dette a été fixée à trois ans, ce qui place l’opération sur un segment de court à moyen terme adapté aux profils de risque des prêteurs participant à l’émission.

Selon les conditions communiquées, les ressources levées serviront principalement à refinancer des engagements existants de l’institution et à soutenir ses besoins généraux de financement. Afreximbank a également précisé que ces fonds contribueront à ses interventions en faveur du commerce intra-africain et au financement des économies du continent, sans détailler la répartition exacte par type d’activité ou par région.

La réussite de cette opération reflète une stratégie de diversification des sources de financement adoptée par Afreximbank, qui combine désormais accès aux marchés en dollars et en euros afin de réduire sa dépendance à un unique marché monétaire et de tirer parti de conditions de marché différentes.