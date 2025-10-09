Afghanistan : première visite en Inde du ministre taliban des Affaires étrangères

En Brève

Le ministre afghan des Affaires étrangères, Mawlawi Amir Khan Muttaqi, est arrivé jeudi 9 octobre à New Delhi pour une visite inédite de deux jours en Inde, a rapporté l’AFP. Le gouvernement indien a présenté ce déplacement comme une nouvelle étape dans l’effort du gouvernement taliban pour obtenir une reconnaissance sur la scène internationale. Sur son compte X, le porte-parole du ministère indien des Affaires extérieures, Randhir Jaiswal, a souhaité la bienvenue à Mawlawi Amir Khan Muttaqi et déclaré que New Delhi se réjouissait de pouvoir aborder avec lui les questions bilatérales et régionales.

