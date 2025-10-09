En Brève

Afghanistan : première visite en Inde du ministre taliban des Affaires étrangères

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
567 vues

Le ministre afghan des Affaires étrangères, Mawlawi Amir Khan Muttaqi, est arrivé jeudi 9 octobre à New Delhi pour une visite inédite de deux jours en Inde, a rapporté l’AFP. Le gouvernement indien a présenté ce déplacement comme une nouvelle étape dans l’effort du gouvernement taliban pour obtenir une reconnaissance sur la scène internationale. Sur son compte X, le porte-parole du ministère indien des Affaires extérieures, Randhir Jaiswal, a souhaité la bienvenue à Mawlawi Amir Khan Muttaqi et déclaré que New Delhi se réjouissait de pouvoir aborder avec lui les questions bilatérales et régionales.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité
À NE PAS MANQUER