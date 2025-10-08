Afghanistan : accès mobiles à Facebook, Instagram et Snapchat délibérément restreints

En Brève

Les accès mobiles à Facebook, Instagram et Snapchat ont été « intentionnellement restreints » en Afghanistan mercredi 8 octobre, a indiqué NetBlocks, organisation de surveillance de la cybersécurité citée par l’AFP. Depuis mardi, ces réseaux sociaux étaient inaccessibles par intermittence sur téléphones mobiles et certaines connexions Wi‑Fi, ont constaté des journalistes de l’AFP, une semaine après une coupure nationale d’internet et de téléphonie imposée pendant 48 heures par les autorités talibanes.

