Affrontements entre policiers et population à Bassila: un mort et plusieurs blessés

Un mouvement d’humeur s’est éclaté dans la nuit du lundi 16 mars 2026 à Manigri, localité de la commune de Bassila, dans le département de la Donga. Des affrontements ont opposé des habitants aux forces de l’ordre, selon des informations rapportées par Radio Fraternité FM.

Le bilan provisoire fait état d’un mort et de plusieurs blessés. À l’origine des violences, un incident impliquant un éleveur soupçonné de vol de noix de cajou dans le champ d’un agriculteur. D’après les autorités locales, l’individu aurait été surpris en pleine récolte par le propriétaire du champ. Interpellé, il aurait brandi une machette, suscitant l’intervention de proches de l’agriculteur, qui sont parvenus à le maîtriser.

Les différents protagonistes ont ensuite été conduits au commissariat. Des dispositions auraient été prises pour assurer la prise en charge sanitaire du suspect avant son audition. Toutefois, la situation est devenue incontrôlable lorsque des jeunes impliqués dans son interpellation ont été arrêtés pour des faits présumés de violences.

Cette décision a provoqué la colère d’une partie de la population. Des habitants auraient alors tenté de s’en prendre au commissariat afin d’exiger la libération des personnes interpellées. La situation a dégénéré, donnant lieu à des échanges de tirs entre les forces de sécurité et des manifestants.

Joint par Solidarité FM, le chef d’arrondissement de Manigri a indiqué que le calme est progressivement revenu grâce au renforcement du dispositif sécuritaire.

Les blessés ont été évacués vers des centres de santé. Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l’hôpital de Bassila.