Affaire Mazan : Gisèle Pelicot affirme n’avoir jamais consenti à l’accusé

En Brève

Mercredi 8 octobre, Gisèle Pelicot a déclaré avec vigueur n’avoir «jamais» donné son consentement à l’homme accusé de l’avoir violée, qui, lors de son procès en appel en France, a de nouveau affirmé ne pas considérer avoir commis un viol; «À quel moment je vous ai donné mon consentement ? Jamais !», a-t-elle répliqué à Husamettin Dogan, ajoutant: «Assumez vos actes et arrêtez de vous cacher derrière votre lâcheté !», s’adressant au seul accusé de l’affaire des viols de Mazan à avoir fait appel de sa condamnation, elle qui est devenue un symbole des violences sexuelles faites aux femmes.

