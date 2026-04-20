Affaire Kemi Seba : l’audience renvoyée au 29 avril après une brève comparution ce lundi

Présenté devant un tribunal à Pretoria ce lundi, l’activiste béninois Kemi Seba devra attendre le 29 avril 2026 pour la suite de la procédure. En attendant, sa demande de liberté provisoire est en cours d’examen.

Nouveau rebondissement dans le dossier Kemi Seba. L’activiste béninois, de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, a comparu ce lundi devant le tribunal régional de Pretoria, en Afrique du Sud.

À l’issue d’une audience brève, la juridiction a décidé de renvoyer l’affaire au mercredi 29 avril 2026. Cette décision vise notamment à permettre l’examen de la demande de mise en liberté sous caution introduite par ses avocats.

En attendant, Kemi Seba reste en détention provisoire, tout comme son fils Khonsou Seba Capo Chichi, âgé de 18 ans, ainsi que François van der Merwe, également impliqué dans le dossier.

Parallèlement, les autorités sud-africaines poursuivent leurs investigations. Celles-ci portent notamment sur la situation administrative des personnes concernées, en particulier leur statut d’immigration et leur lieu de résidence sur le territoire sud-africain.

Du côté du Bénin, le gouvernement a engagé des démarches diplomatiques en dépêchant une délégation en Afrique du Sud. L’objectif est d’appuyer une demande d’extradition de l’activiste, poursuivi dans son pays pour des faits liés notamment à « l’apologie de coup d’État ». Selon RFI, Kemi Seba fait désormais l’objet d’un second mandat émis par les autorités béninoises pour des faits présumés de « blanchiment d’argent ».