Affaire Grégory: une grand-tante mise en examen, soupçonnée d’être le corbeau

En Brève

La suite après la publicité

Soupçonnée d’être l’un des corbeaux ayant menacé la famille de Grégory Villemin, tué à l’âge de 4 ans il y a 41 ans, la grand-tante de la victime, Jacqueline Jacob, 81 ans, a été mise en examen pour association de malfaiteurs et laissée libre vendredi à Dijon, a indiqué son avocat Me Stéphane Giuranna, après plus d’une heure trente d’interrogatoire à la cour d’appel de Dijon. Les juges enquêteurs la soupçonnent d’appartenir à un groupe de corbeaux — au nombre de cinq selon une expertise — qui ont harcelé la famille Villemin pendant des années et d’avoir revendiqué le crime.