Affaire Angela Kpeidja/Stévy Wallace: la journaliste condamnée par la Criet

Statuant publiquement et contradictoirement en premier ressort, la CRIET a condamné la journaliste de la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin, Angela Kpeidja à une peine de 24 mois de prison avec sursis, assortie d’une amende d’un million de francs CFA, selon les informations rapportées par Libre Express.

La Cour a estimé que les faits reprochés étaient suffisamment établis au regard des éléments versés au dossier.

Sur le volet civil, la juridiction a également fait droit aux demandes du plaignant. Angela Kpeidja a ainsi été condamnée à verser la somme de 20 millions de francs CFA à Stévy Wallace à titre de dommages et intérêts.

En complément, la Cour a ordonné la rectification des publications et informations diffusées sur les réseaux sociaux, considérées comme constitutives de l’infraction.