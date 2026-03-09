Adriana Karembeu au centre d’une guéguerre après avoir séduit Éric Naulleau

Samedi 7 mars 2026, Éric Naulleau a annoncé sur X la sortie, prévue le lundi 9 mars, d’un numéro spécial du magazine Lui dont il se présente comme le rédacteur en chef, avec le mannequin Adriana Karembeu en couverture. L’annonce, accompagnée d’une photo de la modèle en robe rouge à sequins, a rapidement déclenché des réactions publiques et un échange vif entre journalistes, notamment avec Jean‑Michel Aphatie, chroniqueur dans Quotidien sur TMC.

La Une, montrant Adriana Karembeu dans un style que la communication du magazine qualifie de « sexy assumé », a été au cœur d’un dialogue ironique sur les réseaux sociaux. Jean‑Michel Aphatie a posté sur X une remarque sèchement moqueuse — « J’avoue, j’ai ri. Étonnant, non ? » — qui a été perçue comme une critique de la ligne éditoriale du titre.

Éric Naulleau n’a pas laissé la remarque sans réponse et a riposté sur la même plateforme, en ciblant directement son confrère : « Il n’y a rien d’étonnant à ce que nous ayons choisi Adriana Karembeu plutôt que vous pour notre première couverture. Vous incarnez un érotisme de niche. » Le ton est resté sur le registre de la provocation publique, chaque camp adoptant une formule incisive.

Échange public sur X et antécédents de tensions

Dans la poursuite de leurs échanges, Jean‑Michel Aphatie a précisé que son message visait selon lui la « ringardise du titre » et non la personne d’Adriana Karembeu : « Ce n’est pas Adriana Karembeu qui a motivé mon post mais la ringardise du titre, qui dit une époque dépassée et désormais moribonde. D’où probablement le choix du rédac’ chef », a‑t‑il écrit, concluant sa remarque par son habituelle formule « Étonnant, non ? ».

De son côté, Éric Naulleau a enchaîné en ironisant sur la mobilité des positions de son confrère : « Dans la mesure où vous changez d’avis sur tout au fil du temps et selon l’air du temps, je ne doute pas de vous compter bientôt parmi nos plus fidèles abonnés… », a‑t‑il posté, en rappelant sa responsabilité éditoriale sur ce nouveau numéro de Lui.

Le différend a suscité l’attention des internautes ce week‑end, alimenté par les captures et retweets des messages publiés sur X. Selon des éléments rapportés par TV Mag, Jean‑Michel Aphatie n’est pas étranger à ce type d’échanges musclés : des tensions avaient déjà été relevées en janvier 2026 entre lui et Christine Kelly. Dans le présent dossier, la figure d’Adriana Karembeu apparaît comme un élément de décor médiatique ; la mannequin, compagne de Marc Lavoine selon les éléments diffusés avec la couverture, n’est pas la cible des attaques mais se retrouve malgré elle au centre de cette polémique entre confrères.