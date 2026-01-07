Aden, grand port du sud du Yémen, placé sous couvre-feu selon un haut responsable séparatiste
Les autorités séparatistes yéménites ont imposé mercredi 7 janvier un couvre-feu nocturne à Aden, leur bastion méridional, alors que les craintes d’affrontements avec les forces pro-saoudiennes s’intensifient. L’entrée en vigueur de la mesure, fixée de 21h00 à 6h00 locales (18h00 à 03h00 TU), a été annoncée par Abdulrahman al-Mahrami, vice‑président du Conseil de transition du Sud et responsable des forces chargées de la sécurité du grand port du sud du pays.
1 min de lecture
