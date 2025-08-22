PAR PAYS
Accident sur le pont du fleuve Ouémé: le gouvernement du Niger exprime sa gratitude au Bénin

Accident sur le pont du fleuve Ouémé: le gouvernement du Niger exprime sa gratitude au Bénin

Diplomatie
Par Edouard Djogbénou
Un accident de bus fait un mort, 9 rescapés et 44 disparus dans le fleuve Ouémé
Le gouvernement nigérien a adressé, ce jeudi 21 août 2025, ses vifs et sincères remerciements aux autorités béninoises pour l’assistance apportée à la suite de l’accident de la circulation survenu dans la nuit du 16 au 17 août 2025 sur le pont du fleuve Ouémé, au Bénin.

Dans une motion officielle signée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur, le Niger a salué la solidarité et la promptitude du gouvernement béninois face à ce drame qui a coûté la vie à plusieurs ressortissants nigériens.

Le communiqué met particulièrement en avant la diligence et la forte mobilisation des autorités béninoises dans la mise en œuvre du dispositif de secours.

« Nous exprimons notre bonne appréciation pour les efforts consentis par le gouvernement de la République du Bénin », souligne le texte.

En attendant les conclusions de l’enquête sur les causes de l’accident, Niamey insiste sur la qualité de la coopération entre les deux pays et réaffirme sa reconnaissance au peuple béninois pour son soutien en ces moments douloureux.

