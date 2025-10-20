Accident d’un cargo à Hong Kong : deux morts

En Brève

À Hong Kong, deux personnes ont été tuées dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 octobre lorsqu’un avion de transport de fret, lors de son atterrissage, a heurté un véhicule au sol, est sorti de la piste et s’est abîmé en mer, a indiqué la police. Âgés de 30 et 41 ans, les deux hommes présents dans le véhicule ont été déclarés morts, ont précisé les autorités, qui ont ajouté que la piste nord de l’aéroport était temporairement fermée.

