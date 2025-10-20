Accident de funiculaire à Lisbonne : câble non conforme

En Brève

Le câble reliant les deux cabines du funiculaire de la Gloria à Lisbonne, dont la déconnexion a provoqué le déraillement meurtrier d’une des cabines le 3 septembre 2025, n’était pas conforme aux normes, selon les conclusions préliminaires publiées lundi 20 octobre par le Bureau d’enquête sur les accidents aériens et ferroviaires (GPIAAF). L’instance recommande par ailleurs que les autres ascenseurs de la capitale portugaise restent à l’arrêt, comme c’est le cas depuis l’accident, afin de s’assurer qu’ils disposent de systèmes de fixation des câbles et de freinage « capables d’immobiliser les cabines en cas de rupture du câble ».

