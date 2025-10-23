En Brève

Accès à Gaza : la justice israélienne reporte le recours de la presse étrangère

Un juge de la Cour suprême israélienne a demandé, jeudi 23 octobre, un délai supplémentaire de 30 jours pour examiner le recours déposé par l’Association de la presse étrangère à Jérusalem (FPA) visant à obtenir l’accès des journalistes internationaux dans la bande de Gaza, estimant que « la situation a changé » depuis l’entrée en vigueur d’un cessez‑le‑feu le 10 octobre ; aucune date n’a été fixée pour une prochaine audience et la FPA a exprimé sa déception après cette décision.

