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«Acceptez la réalité et prenez votre retraite», Anders Limpar à Cristiano Ronaldo

À 41 ans, Cristiano Ronaldo continue d’impressionner, mais Anders Limpar estime que la légende portugaise devrait envisager la retraite après avoir atteint les 1 000 buts, afin de préserver son héritage.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Cristiano Ronaldo sous le maillot de Al Nassr
Cristiano Ronaldo sous le maillot de Al Nassr @AFP
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L’avenir de Cristiano Ronaldo continue d’alimenter les débats. Cette fois, c’est Anders Limpar qui a pris position, invitant la star portugaise à envisager la retraite une fois le cap symbolique des 1 000 buts atteint. Actuellement sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2027, Ronaldo poursuit son aventure en Arabie saoudite en affichant une longévité remarquable. À 41 ans, l’attaquant continue de performer au plus haut niveau, entretenant le flou sur la date de sa retraite, même s’il avait confié en novembre 2025 à Piers Morgan qu’il raccrocherait « bientôt ».

Dans un entretien accordé à NewBettingSites.uk, Limpar a salué la carrière exceptionnelle du quintuple Ballon d’Or, tout en estimant qu’un départ au sommet serait préférable, plutôt qu’une éventuelle expérience en Major League Soccer : « Si la MLS ambitionne de devenir une ligue plus importante, elle devrait chercher à attirer une star comme Cristiano Ronaldo aux États-Unis, mais il a maintenant 41 ans. »

L’ancien joueur d’Arsenal FC a également évoqué l’approche de la Coupe du monde : « Il a manqué les deux derniers matchs du Portugal en raison d’une blessure. À l’approche de la Coupe du Monde, j’ai un immense respect pour des joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui continuent d’évoluer à un niveau exceptionnel malgré leurs nombreux succès ; c’est remarquable. Cependant, Ronaldo ne devrait-il pas envisager de prendre sa retraite après la Coupe du Monde ? »

Avant de livrer un message sans détour : « Pourquoi se lancer dans une nouvelle aventure en MLS à 41 ans ? Ce n’est pas un championnat facile. Il y a tellement de joueurs talentueux. Mon message à Ronaldo est le suivant : pour la postérité, atteignez votre 1 000e but et prenez votre retraite ensuite. » Et de conclure : « Personne ne peut égaler ce qu’il a accompli en tant que footballeur. Allons ! Ne soyez pas obstiné. Acceptez la réalité et prenez votre retraite. » De retour de blessure début avril, Cristiano Ronaldo a immédiatement répondu sur le terrain en inscrivant un doublé lors du large succès d’Al-Nassr face à Al-Najma (5-2), portant son total à 967 buts en carrière.



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