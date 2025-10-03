Abomey: un présumé voleur de canard retrouvé mort dans un puits à Djimè

Une scène pour le moins inhabituelle a secoué le quartier Djimè, dans la commune d’Abomey, département du Zou.

Dans la nuit du dimanche dernier, vers 3 heures du matin, un homme, soupçonné de vol de canards, a été découvert sans vie dans un puits, serrant encore dans ses mains l’animal qu’il aurait tenté de dérober.

Selon les témoignages recueillis sur place, tout aurait commencé lorsque des habitants ont entendu, en pleine nuit, des bruits suspects parmi leurs volailles. Réveillés par les cris d’un canard, ils ont constaté le lendemain matin la disparition de l’animal ainsi que la présence de chaussures abandonnées sur les lieux.

L’identification de leur propriétaire a aussitôt éveillé les soupçons et conduit le chef quartier, Antonin Tassienon, à alerter la police et à lancer des recherches.

Mais ce n’est qu’un peu plus tard que la vérité a éclaté. Une odeur nauséabonde émanant d’un puits voisin a attiré l’attention des riverains. En s’approchant, ils ont fait une macabre découverte : le corps de l’homme suspecté de vol gisait au fond du puits, le canard disparu encore en main. Informés, les sapeurs-pompiers et la police se sont rapidement rendus sur les lieux pour procéder aux constats d’usage.

À Djimè, l’affaire suscite encore la stupeur. Entre tragédie et avertissement, cette histoire rappelle que même les délits mineurs peuvent conduire à des fins dramatiques.