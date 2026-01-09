La suite après la publicité
Bénin

Abomey: trois détenus présentés à la justice pour trafic de drogue en prison

Trois pensionnaires de la maison d’arrêt d’Abomey ont été présentés en début de semaine devant le tribunal de première instance de la ville dans le cadre d’une affaire de détention et de trafic de stupéfiants en milieu carcéral.

Selon le ministère public, ces trois hommes, déjà incarcérés à la prison d’Agbokpa pour d’autres motifs, sont accusés d’avoir introduit 52 boulettes de chanvre indien à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire.

Edouard Djogbénou
Edouard Djogbénou
La substance aurait ensuite été vendue à d’autres détenus, chaque sachet étant proposé au prix de 50 000 francs CFA, pour un trafic estimé à plusieurs millions de francs CFA.

L’accusation indique que ce n’est pas la première tentative des prévenus, une opération similaire ayant déjà eu lieu sans être détectée par l’administration pénitentiaire.

Constatant son incompétence à juger ce type d’affaire, le tribunal de première instance d’Abomey a renvoyé le dossier devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), compétente pour ce genre d’infractions.

