Abomey-Calavi: plusieurs commerces ravagés par un incendie sur l’axe du marché de gros à Akassato

​Une matinée éprouvante s’est levée sur Akassato, dans la commune d’Abomey-Calavi. Aux premières heures du mardi 11 août 2026, un incendie d’une forte intensité s’est déclaré sur l’axe goudronné menant au marché Gros, anciennement connu sous le nom de pavé Kérékou, causant d’importants dégâts matériels.

​Le feu s’est rapidement propagé à plusieurs installations commerciales établies le long de la voie. Parmi les établissements touchés figurent notamment une entreprise spécialisée dans la matelasserie, un point de vente d’essence de contrebande, un point de services financiers Mobile Money (MoMo) et de multiples autres boutiques et échoppes environnantes.

​Bien que le bilan matériel soit particulièrement lourd pour les sinistrés qui ont vu leurs équipements et stocks détruits, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer.

​Intervention des secours et ouverture d’une enquête

​Alertés par les riverains, les éléments des sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux pour circonscrire les flammes et empêcher leur extension vers le reste du marché. Après plusieurs manœuvres, le sinistre a été entièrement maîtrisé.

​Les agents de la Police républicaine ont sécurisé le périmètre afin de faciliter les opérations et procéder aux constatations d’usage. L’origine exacte de ce départ de feu demeure inconnue pour l’heure et fera l’objet d’une enquête visant à déterminer les causes précises et à évaluer l’ensemble des pertes subies par les commerçants.