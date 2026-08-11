Incendie survenu à beau rivage: des parlementaires au chevet des victimes

​L’incendie survenu dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 août 2026 continue de susciter une vive attention des autorités. Ce lundi 10 août 2026, l’ensemble des députés de la 19e circonscription électorale regroupant Porto-Novo, Adjarra, Sèmè-Podji et Aguégués s’est rendu sur le site du drame pour constater l’ampleur des dégâts matériels sur les infrastructures.

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Les épaves des véhicules calcinés, incluant un camion, une berline, deux minibus, un tricycle et une moto, avaient préalablement été dégagées des lieux.

​Une démarche unitaire en soutien aux autorités locales

​La délégation parlementaire était conjointement conduite par les députés Charlemagne Yankoty de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) et Sofiath Schanou Arouna du Bloc Républicain (BR). Elle réunissait également les députés UPR Hypolitte Hazoumè, Cécile S. Ahoumènou Hounkpatin et Victor Hounsa, ainsi que le député BR Michel Oloutoyé Sodjinou.

​Pour cette visite de terrain, les parlementaires étaient accompagnés par le Préfet du département de l’Ouémé, Marie Akpotrossoue Maire de Porto-Novo, Rachadou Toukourou, entouré de ses adjoints François Adjimon Ahlonsou, Paul Hèdokingbé et Gertrude Nadia Sèna Dossa. Pusieurs directeurs départementaux de l’administration publique étaient aussi de la partie.

​Un appel à la solidarité et à la couverture des risques

​S’exprimant au nom de la délégation, le député Charlemagne Yankoty a souligné que cette initiative conjointe vise à soutenir les efforts de la municipalité de Porto-Novo et de la préfecture de l’Ouémé.

De son côté, la députée Sofiath Schanou Arouna a insisté sur l’imprévisibilité de tels sinistres et a exhorté à la souscription d’assurances pour protéger le patrimoine bâti et couvrir efficacement les risques d’incendie à l’avenir