Parakou: un enfant de 7 ans retrouvé mort dans une fosse septique à Banikanni

​La consternation règne au quartier Banikanni situé dans le deuxième arrondissement de la commune de Parakou. Un jeune garçon de 7 ans, porté disparu depuis plusieurs jours, a été retrouvé sans vie dans la fosse septique de la concession familiale.

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​Selon les informations de Fraternité FM, l’enfant n’avait plus donné de signes de vie depuis le mardi 4 août 2026. Alertée par sa disparition, la famille avait engagé d’intenses recherches avec le concours du voisinage, sans parvenir à retrouver sa trace.

C’est le père du jeune garçon qui a finalement fait la sombre découverte le jeudi 6 août 2026 en repérant le corps de son fils dans la fosse septique du domicile.

​Ouverture d’une enquête policière

​Avertis dès la découverte, les agents du commissariat de Banikanni se sont promptement transportés sur les lieux afin d’effectuer les prélèvements et constatations d’usage. Le commissaire adjoint Pascal Hounon a confirmé l’ouverture d’une enquête judiciaire destinée à faire toute la lumière sur les circonstances exactes du décès.

Ce drame remet en surface la problématique de la sécurisation des installations sanitaires et des fosses dans les concessions résidentielles.