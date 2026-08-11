Parakou: un enfant de 7 ans retrouvé mort dans une fosse septique à Banikanni
La consternation règne au quartier Banikanni situé dans le deuxième arrondissement de la commune de Parakou. Un jeune garçon de 7 ans, porté disparu depuis plusieurs jours, a été retrouvé sans vie dans la fosse septique de la concession familiale.
Selon les informations de Fraternité FM, l’enfant n’avait plus donné de signes de vie depuis le mardi 4 août 2026. Alertée par sa disparition, la famille avait engagé d’intenses recherches avec le concours du voisinage, sans parvenir à retrouver sa trace.
C’est le père du jeune garçon qui a finalement fait la sombre découverte le jeudi 6 août 2026 en repérant le corps de son fils dans la fosse septique du domicile.
Ouverture d’une enquête policière
Avertis dès la découverte, les agents du commissariat de Banikanni se sont promptement transportés sur les lieux afin d’effectuer les prélèvements et constatations d’usage. Le commissaire adjoint Pascal Hounon a confirmé l’ouverture d’une enquête judiciaire destinée à faire toute la lumière sur les circonstances exactes du décès.
Ce drame remet en surface la problématique de la sécurisation des installations sanitaires et des fosses dans les concessions résidentielles.
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