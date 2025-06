À Parakou, Paulin Akponna compare Séidou Adambi à des siphonneurs du budget national

- Publicité-

En visite à Parakou, le ministre conseiller Paulin Akponna a vivement critiqué la gestion du secteur de l’eau et de l’électricité sous le ministre Séidou Adambi. S’exprimant devant des habitants privés de ces services essentiels, il n’a pas hésité à qualifier Adambi et son entourage de « siphonneurs du budget national » en dénonçant une gabegie financière qui prive encore aujourd’hui de nombreux Béninois des résultats concrets promis depuis 2016.

Dans un quartier de Parakou encore confronté à des coupures d’eau et d’électricité, Paulin Akponna a exprimé sa tristesse et son indignation. « Je trouve véritablement triste de me retrouver dans un arrondissement de Parakou sans eau ni électricité, après autant d’investissement et de mobilisation de ressources par le gouvernement du président Patrice Talon », a-t-il déclaré. Pour lui, cette situation ne devrait être plus de mise car l’État avait débloqué des dizaines de milliards de francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations.

Pour Akponna, ces efforts ont été détournés par « des siphonneurs du budget national », incapables de transformer les promesses en réalisations tangibles. Il fustige une gestion qui, malgré la mise à disposition de moyens considérables, n’a pas permis d’apporter des solutions durables aux problèmes du secteur.

Des ambitions politiques au détriment des populations

Aussi, le ministre conseiller n’a pas caché sa colère contre ceux qu’il qualifie « d’aventuriers politiques, mus par des ambitions démesurées, incapables d’honorer même leurs petits mandats ». Il déplore que certains responsables aient préféré servir leurs propres intérêts plutôt que de répondre aux attentes de la population. Selon lui, les véritables enjeux dépassent les querelles partisanes, et dit-il, « ce que je vois ici à Parakou est criminel ».

Il a par ailleurs salué le travail du ministre conseiller Badamasi et de son équipe, qui, selon lui, œuvrent pour mettre au grand jour les défaillances et les malversations jusque-là cachées au chef de l’État.

Face à cette situation, Paulin Akponna a souligné l’importance de la réforme du système partisan engagée par le président Patrice Talon. Il estime que cette réforme vise à mettre un terme à l’ère des gestionnaires individuels peu scrupuleux, qui détournaient massivement les fonds publics pour leur profit personnel. Désormais, affirme-t-il, les partis politiques devront répondre de leurs actes et s’imposer comme des acteurs majeurs dans la conduite des affaires publiques.

« Le Bloc Républicain veut s’imposer comme le premier des partis politiques au Bénin. C’est pour cela que, dans un délai très bref, le Bloc Républicain, à travers le ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, va réagir rapidement pour apporter des solutions concrètes », a-t-il promis.

Des engagements pour l’avenir

Pour rassurer les populations, Paulin Akponna a annoncé une série d’actions à court terme. Il a assuré que le gouvernement, sous l’impulsion du président Talon, avait déjà mobilisé toutes les ressources nécessaires pour l’électrification rurale et urbaine, et que ces projets allaient désormais connaître une accélération sur tout le territoire.