65 ans d’indépendance du Mali : Assimi Goïta appelle à l’unité autour de la souveraineté nationale

Le Mali a célébré ce lundi le 65ᵉ anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À cette occasion, le président de la transition, le général Assimi Goïta, a prononcé un discours à la nation, dimanche 21 septembre, plaçant la défense, l’économie et l’unité nationale au cœur de ses priorités.

Rendant hommage aux fondateurs de l’armée, le chef de l’État a rappelé que la défense nationale reste une priorité absolue. Il a réaffirmé son objectif de bâtir une armée autonome, capable de protéger le territoire, et a salué les opérations menées avec l’Alliance des États du Sahel (AES).

Sur le plan international, Assimi Goïta a insisté sur la diversification des partenariats, en soulignant que le Mali restera ferme sur trois principes : souveraineté, choix stratégiques et protection des intérêts du peuple. « Aucune pression extérieure ne nous détournera de cette voie », a-t-il martelé.

Malgré un contexte sécuritaire tendu, le président s’est montré optimiste : la croissance est estimée à 6 % en 2025, avec un déficit budgétaire limité à 2,7 %. Des projets structurants, modernisation administrative, nouveau Code minier, raffinerie d’or en partenariat avec la Russie et centrales solaires avec la Chine, la Russie et les Émirats arabes unis, doivent soutenir cette dynamique.

Le gouvernement mise également sur la modernisation de l’administration, la lutte contre la corruption, la réforme de la justice et le renforcement du système de santé. Dans l’éducation, de nouvelles universités régionales et des centres dédiés à l’intelligence artificielle verront le jour.

Déclarée « année de la culture », 2025 servira à valoriser le patrimoine malien. Un cadre de concertation a aussi été instauré avec la diaspora pour renforcer les liens et consolider l’unité nationale.

Clôturant son discours, Assimi Goïta a appelé à l’union entre le peuple et son armée, rappelant que la Charte pour la paix et la réconciliation restera le socle du dialogue et de la refondation nationale.