23 morts dans le nord‑ouest du Pakistan : les talibans pakistanais revendiquent les attaques

En Brève

Les talibans pakistanais ont revendiqué, samedi 11 octobre, des attaques meurtrières survenues la veille dans le nord-ouest du pays, causant la mort de 23 personnes. Parmi les opérations menées vendredi dans la province de Pakhtunkhwa, à la frontière avec l’Afghanistan, un attentat-suicide a visé un centre de formation des forces de l’ordre, faisant sept victimes parmi les policiers. Onze paramilitaires ont été tués dans le district frontalier de Khyber, et cinq personnes, dont trois civils, ont péri dans le district de Bajaur, ont indiqué des responsables de sécurité à l’AFP.

