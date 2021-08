Top trois des sports les plus suivis au Canada

Aujourd’hui, le domaine sportif est constitué d’une multitude de disciplines. Au nombre de celles-ci, certaines sont suivies beaucoup plus que les autres. Le Canada est un pays où certaines disciplines sportives prennent plus de place dans le cœur des supporters. Cela est avéré en dépit des nombreux sports qui s’y pratiquent. Dans ce cas, quels sont les trois meilleurs sports les plus suivis sur le territoire canadien ?

Le hockey sur glace, l’un des meilleurs sports canadiens

Dans la contrée canadienne, le hockey sur glace est perçu comme une réelle institution. Cependant, les avis divergent quant à sa provenance. Selon de nombreuses recherches, le hockey sur glace fit son apparition au XIXe siècle. Au fil des années, il n’était plus vu comme un simple jeu, mais comme un sport emblématique. Ce sport fait l’objet de beaucoup de Pari au Canada. Les bookmakers sont très souvent précis sur les différentes cotes des matchs.

Sur le territoire anglais, le Hockey sur glace est caractérisé par le regroupement de certaines équipes. Elle est appelée « La Ligue nationale de hockey » et est composée des trente équipes qui excellent dans ce sport. Ces derniers ne viennent pas d’une seule contrée. En effet, parmi celles-ci, sept sont canadiennes. Il s’agit notamment des équipes telles que :

Les Canadiens de Montréal

Les Maple Leafs

Les Sénateurs d’Ottawa

Les flames de Calgary

Les Oliviers d’Edmonton

Les Jets de Winnipeg

Les Canucks de Vancouver

Le Hockey sur glace est en réalité un sport se pratiquant par les temps glaciaux de l’hiver. Il se joue sur une patinoire conçue à cet effet. Il s’agit d’un sport opposant deux équipes composées de six joueurs. La constitution de chacune d’entre elle montre qu’elles contiennent deux défenseurs, trois joueurs en attaque et un gardien de but.

Un match de hockey sur glace se tient sur trois tiers d’une vingtaine de minutes. Lorsque le score est nul et que les deux équipes n’arrivent pas à se départager, il leur est accordé cinq minutes de plus. En outre, les équipements qu’utilisent les joueurs sont composés de patins à glace, de cross sans oublier la rondelle. L’objectif des joueurs en attaque est de faire passer cette dernière dans la cage de l’équipe adverse.

Les amateurs de ce sport se bousculent pour assister à des parties en direct ou pour en visualiser les retransmissions dans les bars. Aux heures de ces diffusions, il faut s’y dépêcher quelques heures avant pour espérer trouver une place adéquate pour un excellent visionnage.

Le cross

Le cross est un sport canadien dont la cote de popularité est aussi grande que celle du hockey sur glace. Contrairement à ce dernier, le cross se pratique en été. Il était joué par les premières Nations. Cependant, ce sport ne s’est véritablement révélé qu’au milieu du 19e siècle. À cette époque, le cross se pratiquait exclusivement dans les contrées américaines et canadiennes.

Ce sport se distingue en trois variantes. Il existe à ce jour le cross au champ masculin, le cross au champ féminin et le cross en enclot. Toutes les variantes de ce sport se pratiquent avec l’équipement de base qui est constitué d’un bâton notamment nommé la « cross ». Celui-ci est muni d’un filet à son bout pour permettre aux joueurs d’attraper la balle en caoutchouc.

Le cross au champ masculin

Il s’agit d’une variante nécessitant deux équipes de 10 joueurs. Une partie du cross au champ masculin dure 80 minutes. Il s’agit là d’un temps de jeu subdivisé en plusieurs quarts-temps de vingt minutes.

Le cross au champ féminin

Le cross au champ féminin se joue avec deux équipes composées de douze joueurs. Par ailleurs, l’équipement utilisé est beaucoup plus léger. Cette variante du cross est planifiée sur une durée de soixante minutes.

Le football canadien

Il existe bel et bien un football propre au Canada. Il partage d’ailleurs de nombreuses similarités avec celui qui se pratique en Amérique. Le football canadien possède aussi des points communs avec le rugby. En plus, il s’agit d’un sport nécessitant de perpétuels contacts physiques quelque peu violents.

La durée d’une partie de football canadien est de soixante minutes. Au cours de ce laps de temps, deux équipes constituées de douze joueurs mettent tout en œuvre pour parcourir les dix verges dans chaque partie du match. Contrairement au football américain, les joueurs de la variante canadienne disposent de trois essais pour y parvenir.