PSG: Lionel Messi aligné face à Brest? la réponse de Pochettino

En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a évoqué le match face à Brest (vendredi) en championnat et n’a pas écarté la possibilité que Lionel Messi dispute cette rencontre.

Nouveau joueur du PSG, Lionel Messi n’a toujours pas disputé la moindre rencontre sous ses nouvelles couleurs. Mais alors que les fans parisiens attendent avec impatience les grands débuts de l’Argentin avec les vice-champions de Ligue 1, ce dernier pourrait être aligné ce vendredi lors du déplacement à Brest dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1.

C’est en tout cas ce que laisse croire la conférence de presse de Mauricio Pochettino ce jeudi. Face aux médias, l’entraîneur argentin a évoqué plusieurs sujets dont la première rencontre officielle de sa nouvelle recrue. Et s’il n’a affirmé que la Pulga sera aligné ce vendredi, le technicien n’a pas non plus écarté cette possibilité.

« Nous n’avons pas encore décidé si Lionel Messi sera dans le groupe. Nous allons analyser, après la conférence de presse, pour voir s’il peut être dans l’équipe. On verra s’il en fait partie. Ce qu’il apporte est très visible, c’est une énergie très positive. Son intégration est très bonne, nous sommes satisfaits de lui », a commenté le tacticien.

Pochettino s’est aussi prononcé sur les connexions entre Messi et ses coéquipiers : « Oui, la connexion a été très rapide avec ses nouveaux coéquipiers. On sent qu’il y a un bon feeling, pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Quand il y a du talent, on voit forcément ce type de connexions. »

Le nouvel effectif XXL du PSG a également été évoqué au cours de cet échange: « Si vous dîtes que c’est difficile pour moi, avec tout mon respect pour l’Espanyol ou Southampton où j’ai été, c’était bien plus difficile. Tous les entraîneurs aimeraient avoir une telle ligne d’attaque comme le PSG le possède actuellement. Je suis heureux de cette équipe, nous avons d’incroyables talents. Nous allons tout faire pour créer quelque chose de spécial. On a besoin de tout le monde, que ce soit les joueurs ou le staff. »