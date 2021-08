Pour fêter ses 100 ans, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale saute en parachute (Vidéo)

Tom Rice a soufflé ses cent bougies ce dimanche 15 août. Parachutiste mobilisé lors de la Seconde Guerre mondiale, l’homme a célébré dimanche son centième anniversaire en sautant d’un ancien avion militaire d’époque, dans sa ville natale de Coronado, dans l’État américain de Californie.

Fêter ses cent ans, c’est déjà une belle prouesse. Fêter ses cent ans avec un saut en parachute est nettement plus particulier. C’est pourtant l’exploit qu’a accompli Tom Rice, qui a servi dans la 101e division aéroportée et participé au D-Day en Normandie, en sautant en tandem et atterri sur la plage où une fête et des spectateurs l’attendaient.

Les habitants de la commune avaient été conviés à une cérémonie, organisée sur la place de la République. L’occasion pour les élus de rappeler les exploits de Tom Rice pendant la Seconde Guerre mondiale, parachuté le 6 juin 1944 sur la Basse-Addeville à Saint-Côme-du-Mont. Avant sa progression et son action dans la libération de Carentan et ensuite jusqu’à Bastogne en décembre 1944.

Une photo du vétéran a également été dévoilée sur une façade, sur laquelle elle restera jusqu’au 15 septembre, avant que l’hymne américain chanté par la fille d’un vétéran américain ne clôture la cérémonie. Une urne a enfin été mise à disposition pour les gens souhaitant lui adresser un message, non loin du magasin Le Zeste, qui seront envoyés à Tom Rice un peu plus tard.

Lors du 75ème anniversaire du débarquement, le parachutiste américain avait fait le déplacement en France, à Carentan dans la Manche, où il avait effectué un saut en parachute commérmoratif. À cause de la pandémie de coronavirus, Tom Rice, n’a pu rejoindre les côtes françaises du débarquement, c’est donc de Californie que le centenaire a déployé ses ailes à plus de 7 500 pieds.