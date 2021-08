Ligue 1: le Nigérian Simon Moses ne veut pas faire de cadeau à Lionel Messi

Après dix-sept années passées en Liga, Lionel Messi s’apprête à vivre sa première expérience en Ligue 1, un championnat plus physique. Et pour l’attaquant nigérian de Nantes, Simon Moses, le buteur argentin n’aura droit à aucun traitement de faveur.

Pour la première fois de sa carrière, Lionel Messi va évoluer dans un autre club que le Barça où il a passé ses dix-sept dernières années. L’attaquant argentin a signé un contrat de deux ans avec une année en option avec le PSG. Présenté officiellement à la presse, mercredi, le joueur de 34 ans a effectué, ce jeudi, sa première séance d’entrainement sous ses nouvelles couleurs. Désormais, il est question de savoir si la Pulga pourrait être à la hauteur dans un championnat comme la Ligue 1, plus physique.

Rapatrié en Espagne à ses 13 ans, Messi a été noyé dans la Liga, un championnat moins physique où le joueur est protégé au détriment du spectacle. Tout le contraire du championnat français un peu plus rugueux. En tout cas, pour Simon Moses, l’ancien Barcelonais n’aura droit à aucun traitement de faveur. L’attaquant de Nantes a tenu à avertir le sextuple Ballon d’or. La Ligue 1 est « très tactique et plus physique que la Liga : Messi doit être conscient de ça », a confié l’international nigérian, dont l’équipe affronte le PSG le 21 novembre prochain au Parc des Princes.

L’avant-centre des Super Eagles (26 ans, 34 sélections) a aussi donné son point de vue sur l’arrivée de Messi en Ligue 1. « C’est une excellente chose pour notre championnat que les meilleurs joueurs du monde viennent jouer en France. », a-t-il ajouté.

Un rêve pour le Nigérian de jouer contre l’Argentin de 34 ans. « Donc, évidemment, jouer contre lui (Messi) est un rêve devenu réalité. » Mais pour ce qui est de l’échange des maillots, voici sa réponse : « On a déjà échangé nos maillots lors du match que j’ai joué contre lui. »