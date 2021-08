Haïti : la tempête Grâce déverse des pluies torrentielles sur l’île

Après le puissant séisme qui a frappé le sud-ouest d’Haïti, il y a deux jours en provoquant au moins 1 419 morts, 6 900 blessés, et détruisant au moins 37 000 habitations, le pays est confronté à la dépression tropicale Grâce qui déverse des pluies torrentielles sur Haïti ainsi qu’en République Dominicaine.

Les pluies de la dépression tropicale Grâce suscitent les craintes d’inondations urbaines et de glissements de terrain. Selon le NHC, le centre d’observation des ouragans des États-Unis basé à Miami, des précipitations comprises entre 127 et 254 mm d’eau étaient attendues, rapporte RFI.

Aux dernières nouvelles, dans la nuit du 16 au 17 août, Grâce se trouvait à environ 80 km à l’est de Port-au-Prince, et se déplaçait vers l’ouest, à environ 20 km/h avec des vents maximum soutenus de 55 km/h. La dépression devait passer la nuit sur la péninsule de Tiburon, puis s’orienter vers la Jamaïque, Cuba et les îles Caïmans. Le long de la côte sud de l’île d’Haïti, beaucoup de bâtiments en béton se sont effondrés à cause du séisme, de magnitude 7,2.

Selon le père Louis Mérosné, joint par RFI, « les gens dorment en plein air, ils demandent ce qu’ils peuvent faire, ce qu’ils vont faire avec cette pluie-là, cette tempête. On n’a pas de tente à leur donner, on n’a pas d’abris provisoire à Anse-à-Veau. C’est difficile. Les besoins immédiats, ce sont la question des tentes, la nourriture et l’eau. Nous avions déjà une difficulté à trouver de l’eau dans les robinets chez les gens, mais maintenant pour trouver de l’eau potable, il faut vraiment tourner partout pour trouver quelques gallons d’eau potable. Donc ça, c’est difficile. Et puis il faudra aussi reconstruire, mais ça c’est à long terme ».