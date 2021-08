Football: international junior afghan, il meurt en chutant d’un avion américain à l’aéroport de Kaboul

Un footballeur de l’équipe nationale afghane de jeunes est décédé en chutant d’un avion américain à l’aéroport de Kaboul, a annoncé une agence de presse locale.

Zaki Anwari, international junior afghan, est décédé à l’âge seulement de 19 ans en chutant d’un avion militaire américain auquel il s’était accroché à l’aéroport de Kaboul pour fuir l’Afghanistan. Ce jeudi, c’est l’agence de presse afghane Ariana qui a annoncé son décès, qui a été confirmé par la Direction générale des sports.

The General Directorate of Physical Education & Sports of Afghanistan confirmed Zaki Anwari, a player from the national youth football team, was among hundreds of young people who tried to leave the country by clinging to a US military plane. Anwari fell and died.#ArianaNews pic.twitter.com/onhcSMFiEu