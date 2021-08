Bénin: détails sur l’appel à candidature pour la désignation des recteurs, vice-recteurs…

La mise en œuvre des réformes dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur suit son cours normal. A la suite de la désignation des présidents des conseils d’administration des universités publiques, le gouvernement vient de lancer des appels à candidature pour les postes de hautes fonctions de directions dans lesdites universités.

L’enseignement supérieur est en pleine rénovation. Pour améliorer la qualité des enseignements dispensés dans les centres universitaires publics, et faire des universités publiques, un pôle de développement du pays, le gouvernement a initié une série de réformes qui touche même le mode de fonctionnement et de désignation des responsables des universités publiques. C’est dans cette optique que le gouvernement a lancé un appel à candidature pour les hautes fonctions de direction dans les universités du Bénin.

L’appel à candidature aux hautes fonctions de direction dans les universités du Bénin est lancé par les conseils d’administration, récemment installés pour coordonner les orientations des activités des recteurs et doyens des facultés. Les avis d’appel à candidature concernent les postes de recteur, un poste de vice-recteur chargé des affaires académiques, un poste de vice-recteur chargé de la recherche universitaire, un poste de vice-recteur chargé de la coopération universitaire, un poste de directeur par unité de formation et de recherche, et un poste de directeur adjoint par unité de recherche et de formation.

Le lancement de cet appel à candidature répond aux exigences du nouveau mode de désignation des recteurs et autres responsables des universités publiques

Retour sur le nouveau mode de désignation des responsables d’université…

Les réformes initiées dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur ont introduit de nouveaux modes de désignation des responsables des universités publiques. Ainsi, les élections des recteurs et doyens de facultés sont abandonnées au profit d’une nouvelle procédure qui s’éloigne de toute élection.

« Aujourd’hui, ce que le gouvernement, qui est propriétaire des universités publiques, propose, est que tous ceux qui veulent diriger l’université ou une faculté puissent candidater, passer par toutes les étapes, parmi lesquelles, il y a, entre autres, l’appel à candidature, le dépôt de dossier, l’étude des dossiers, l’interview…tout ceci suivant des critères bien définis et une procédure rigoureuse claire et éprouvée«, a expliqué le professeur Amouzouvi Dodji lors d’un atelier de restitution des réformes.

Ainsi, les candidats aux divers postes de responsabilité dans les universités publiques doivent pouvoir défendre leur projet de gouvernance devant un comité, qui sera mis en place. Il doit pouvoir démontrer ce qu’il compte faire en tant que recteur ou doyen pour le développement de l’université.

Il a donc la latitude en tant que candidat de préparer son dossier en toute liberté. Il viendra ensuite défendre le dossier devant l’instance qui sera mise en place, tout en détaillant dans son exposé sa vision et les stratégies qu’il entend mettre en œuvre pour le rayonnement du centre du savoir.

C’est donc pour se conformer au nouveau mode de désignation des responsables d’universités publiques que le gouvernement a lancé le présent appel à candidature, dont les détails sur l’ensemble des offres sont comme suit:

