Emmanuel Macron évoque l’envoi de 2 avions militaires et des forces spéciales en Afghanistan

Le chef de l’Etat s’est engagé à « accueillir en France les personnels civils afghans qui ont travaillé » pour la France tout en annonçant « une réponse robuste » face aux « flux migratoires irréguliers ».

Alors que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, Emmanuel Macron s’est exprimé pendant une dizaine de minutes, lundi 16 août dans la soirée, pour détailler sa stratégie après que les talibans sont entrés à Kaboul, capitale de l’Afghanistan. Évoquant un «tournant historique» en Afghanistan, avec des «conséquences majeures pour l’ensemble de la communauté internationale», le Président français a souligné que l’«urgence absolue» était de mettre en sécurité les ressortissants français présents en Afghanistan ainsi que les Afghans ayant travaillé pour la France.

«C’est notre devoir et notre dignité de protéger ceux qui nous aident: interprètes, chauffeurs, cuisiniers et tant d’autres. Près de 800 personnes sont d’ores et déjà sur le sol Français. Plusieurs dizaines de personnes sont encore sur place […] pour lesquelles nous restons pleinement mobilisés», a déclaré Emmanuel Macron lors d’une allocution télévisée.

Deux avions militaires et des membres des forces spéciales françaises arriveront dans les prochaines heures en Afghanistan, a poursuivi le Président. La France fera « le maximum pour mettre en protection des personnalités [afghanes] qui ont défendu les droits de l’Homme – des journalistes, des artistes, tous ceux qui sont engagés pour ces valeurs que nous continuons de défendre partout dans le monde », avait précisé plus tôt dans la journée la ministre des armées Florence Parly sur France Info.

Lundi matin, la France avait lancé l’opération d’évacuation de ses derniers ressortissants – dont des diplomates, des humanitaires ou des journalistes – vers la base aérienne française d’Al Dhafra, à Abou Dhabi.