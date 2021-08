Coup de théâtre: Kylian Mbappé aurait réclamé son départ du PSG

Alors que la presse espagnole annonçait hier que Kylian Mbappé a confié à ses coéquipiers qu’il allait rester au PSG, la Gazzetta dello Sport informe ce jeudi que la star parisienne à réclamer son départ du club français.

Nouveau rebondissement dans l’affaire Kylian Mbappé. Alors que l’on pensait que l’international français allait prolonger avec le PSG après l’annonce forte de la Cadena Ser qui indiquait hier que le joueur a soufflé à ses coéquipiers qu’il allait rester dans le club de la capitale une bombe venue ce jeudi de l’Italie vient tout bouleverser. En effet dans sa publication de ce jour, la Gazzetta dello Sport affirme que le buteur parisien va bien quitter le PSG. Le journal au papier rose assure que le champion du monde 2018 a réclamé son départ de son club pas plus tard que lundi dernier.

Le joueur de 22 ans aurait donc demandé à ses employeurs de le laisser partir au Real Madrid qui a toujours affiché ses ambitions pour le Parisien. Mais si l’opération échoue, le natif de Bondy partirait alors libre à la fin de son contrat en fin juin 2022. Et alors que la venue de Lionel Messi au PSG semble bien partagé par le vestiaire, cela ne changera en rien la décision du Français qui est ferme et définitive, Il ne veut pas aller au clash avec les vice-champions de Ligue 1, mais ne veut pas non plus rester dans l’ombre des deux superstars que sont Léo Messi et Neymar.

« Depuis longtemps, Mbappé s’interroge sur ses perspectives de carrière, qu’il doit rendre compatibles avec ses propres ambitions (…) Ces derniers mois, il a trop souvent été qualifié comme le champion du futur. Pour lui, le futur, c’est maintenant, écrit le quotidien italien. A Paris, en revanche, la sensation qui en ressort est que Mbappé est à la limite un « comprimario » de Neymar, malgré un rendement globalement plus prolifique. Et l’arrivée de Messi censure l’ambition d’être au centre du projet sportif après 4 saison de protagoniste ».

Selon le journal pro-madrilène, Marca, Mbappé avait refusé la semaine dernière, une nouvelle offre de contrat de 6 ans avec un salaire similaire à celui de Neymar (36 millions d’euros par an) proposé par la direction parisienne), alors que l’état-major parisien a récemment mis la pression sur son attaquant pour qu’il prolonge son bail avant la fin du mercato.