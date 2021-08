Côte-d’Ivoire : l’OMS signale un nouveau cas suspect et 9 cas contacts d’Ebola

Un nouveau cas suspect ainsi que 9 cas contacts ont été observés en Côte-d’Ivoire après un cas confirmé ce week-end à Abidjan, a annoncé ce mardi, l’Organisation Mondiale de la Santé.

Ce mardi 17 août, l’Organisation Mondiale de la Santé a indiqué qu’un cas suspect d’Ebola et 9 cas contacts avaient été identifiés en plus du cas confirmé. Tarik Jasarevic, un porte-parole de l’OMS a déclaré, lors d’un point de presse à Genève : « Concernant les chiffres, il y a deux cas. Un qui a été confirmé, une jeune femme, et il y a également un cas suspect ».

Le cas de contamination par la fièvre hémorragique Ebola a été détecté samedi à Abidjan chez une Guinéenne de 18 ans, arrivée en Côte d’Ivoire le 11 août en provenance de la ville guinéenne de Labé (nord), un trajet de plus de 1 500 km effectué par la route. On sait que la patiente a séjourné ici avant d’aller à l’hôpital, donc toutes les personnes aux alentours qui sont les cas contact devaient être vaccinées », a déclaré Pierre Demba, le ministre ivoirien de la Santé. Le ministre a dit compter « atteindre d’ici les prochains jours 2 000 personnes contact », ceux ayant voyagé avec la jeune femme contaminée et ceux ayant été en contact avec ces voyageurs.