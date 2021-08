Bénin: Aurélie Adam Soulé Zoumarou promue au grade de Commandeur de l’Ordre national

Depuis son élection au poste de Vice-présidente et Grande chancelière de la République, l’ex-première Vice-présidente de l’Assemblée nationale, Mariam Talata, ne chôme pas. Elle a déjà eu l’honneur, trois mois seulement après son installation, de décorer plusieurs personnalités de l’Etat et diplomates en fin de mission au Bénin. La ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, est l’une de ses dernières clientes.

Elle a été, en effet, distinguée le vendredi 30 juillet dernier. A travers une cérémonie de décoration présidée en personne par la Vice-présidente, la titulaire en charge du secteur du numérique a été levée au grade de Commandeur de l’Ordre national du Bénin par le Président de la République, Son Excellence Patrice Talon.

A Lire aussi: Bénin – Vacances gouvernementales: Richard Boni Ouorou note une erreur de communication de Léandre Houngbédji

Un honneur que la récipiendaire reconnait à sa juste valeur, par des mots de remerciement qu’elle a postés sur sa Page Facebook.

Sur sa page Facebook, la ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou a remercié le chef de l’État, Patrice Talon, qui l’encourage à continuer dans la même lancée. « J’exprime ma reconnaissance à son Excellence Patrice Talon, Président de la République du Bénin, qui m’honore à travers cette distinction et m’amène à plus d’abnégation au service de notre cher pays.« , pouvait-on lire dans ses mots de remerciement.

Comme un bon résultat ne se fait jamais tout seul, la ministre de l’Economie numérique et de la Digitalisation a tenu également à exprimer ses remerciements à ses collaborateurs.

« Ma reconnaissance également va à l’endroit de tous les collaborateurs pour avoir contribué aux éclats observés dans le secteur du numérique et de la digitalisation depuis ces dernières années. », publie-t-elle.

Une distinction qu’on pourrait dire qu’elle porte assez bien, vu la floraison de plateformes mises en service pour faciliter la vie aux Béninois. En tout cas, les candidats aux différents examens de fin d’année ne diront pas le contraire.