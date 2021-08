Bénin: après sa démission de la CRIET, le juge Essowè Batamoussi à la recherche du droit d’asile en France ?

Essowè Batamoussi, le juge démissionnaire de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), serait depuis ce weekend à l’Hexagone, où il entame, ce jeudi 12 août, des démarches administratives pour l’obtention du droit d’asile.

Quatre mois après sa démission de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), le magistrat Essowè Batamoussi a rallié Paris, la capitale française, depuis le weekend dernier.

Selon les publications de plusieurs médias proches du pouvoir, le juge démissionnaire, qui avait trouvé refuge à Lomé, à pu rallier Paris grâce aux facilitations de l’avocat français, membre du collège d’avocats, qui s’est constitué pour la défense de Reckya Madougou.

Selon ses sources, depuis son départ de Cotonou, Essowè Batamoussi avait trouvé refuge à Lomé avec sa famille. C’est seulement le weekend dernier que le magistrat a pu faire le voyage de famille avec son épouse et quatre de ses enfants.

Une fois à Paris, rapporte les mêmes sources, Essowè Batamoussi a entamé, depuis ce jeudi 12 août 2021, des démarches administratives pour introduire une demande d’asile auprès des services français. En attendant d’obtenir ce droit d’asile, le juge béninois et sa famille seraient hébergés par un Togolais vivant en France.

Retour sur la démission d’Essowè Batamoussi

L’information de la démission du juge Essowè Batamoussi, de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), a fait le tour des médias locaux au début du mois d’avril.

Les raisons de cette démission seront évoquées, quelques heures plus tard, par le concerné lui-même. En effet, c’est aux confrères de Radio France Internationale (Rfi) que le désormais ex-juge de la Criet s’est confié dans la matinée de ce 5 avril 2021.

Dans ses explications, Essowè Batamoussi affirme avoir jeté le tablier à cause des pressions qu’il aurait reçues dans l’exercice de ses fonctions.

« Le juge que je suis n’est pas indépendant comme cela se devrait. Toutes les décisions que nous avons été emmenés à prendre l’ont été sous pression… « , avait confié le magistrat.

Des propos qui seront remis en cause, quelques jours plus tard, par le Garde des sceaux et ensuite par le porte-parole du gouvernement, sur le même média.

Du côté du pouvoir, il est ventilé la thèse, selon laquelle le juge aurait été payé pour démissionner, afin de remettre en cause l’indépendance de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.