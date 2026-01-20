Togo : l’ex-chef de la transition burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba extradé

L’ancien chef de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été arrêté puis extradé depuis Lomé, où il vivait en exil depuis octobre 2022. Renversé par le capitaine Ibrahim Traoré, il était régulièrement accusé par les autorités burkinabè de chercher à déstabiliser le régime en place.

Selon une source proche du militaire citée par RFI, Paul-Henri Damiba a été conduit le vendredi 16 janvier depuis sa résidence du quartier Lomé 2 devant la Cour d’appel. Un juge a alors validé la demande d’extradition formulée par Ouagadougou.

Après cette décision, quelques effets personnels lui ont été remis depuis le complexe sécurisé des « Six villas », où il résidait sous surveillance. Il a ensuite été escorté à l’aéroport le samedi 17 janvier, sans que sa destination finale ne soit officiellement confirmée.

Cette extradition alimente les accusations des autorités burkinabè, qui évoquent une tentative de complot visant le régime du capitaine Ibrahim Traoré, déjouée, selon elles, le 3 janvier dernier. À ce stade, ni Ouagadougou ni Lomé n’ont communiqué officiellement sur cette opération ni sur le sort réservé à l’ancien chef de la transition.