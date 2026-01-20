La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Burkina Faso Togo

Togo : l’ex-chef de la transition burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba extradé

L’ancien chef de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été arrêté puis extradé depuis Lomé, où il vivait en exil depuis octobre 2022. Renversé par le capitaine Ibrahim Traoré, il était régulièrement accusé par les autorités burkinabè de chercher à déstabiliser le régime en place.

Kevin Aka
Kevin Aka
Voir tous ses articles
POLITIQUE
1 661 vues
Paul-Henri Sandaogo Damiba
Paul-Henri Sandaogo Damiba
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

Selon une source proche du militaire citée par RFI, Paul-Henri Damiba a été conduit le vendredi 16 janvier depuis sa résidence du quartier Lomé 2 devant la Cour d’appel. Un juge a alors validé la demande d’extradition formulée par Ouagadougou.

Après cette décision, quelques effets personnels lui ont été remis depuis le complexe sécurisé des « Six villas », où il résidait sous surveillance. Il a ensuite été escorté à l’aéroport le samedi 17 janvier, sans que sa destination finale ne soit officiellement confirmée.

Cette extradition alimente les accusations des autorités burkinabè, qui évoquent une tentative de complot visant le régime du capitaine Ibrahim Traoré, déjouée, selon elles, le 3 janvier dernier. À ce stade, ni Ouagadougou ni Lomé n’ont communiqué officiellement sur cette opération ni sur le sort réservé à l’ancien chef de la transition.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
10:33 En Brève : L’Unesco va évaluer les dégâts d’un temple du conflit Thaïlande-Cambodge
10:24 Football : Liga: de retour à Séville, Akor Adams déjà décisif
10:33 L’Unesco va évaluer les dégâts d’un temple du conflit Thaïlande-Cambodge
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant