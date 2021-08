Afghanistan: évacuation de 470 personnes pour la Belgique en vue

Les autorités fédérales belges ont annoncé à la faveur d’une conférence de presse ce mercredi, que le pays va évacuer dès vendredi, plusieurs centaines de personnes de l’Afghanistan qui traverse une situation compliquée.

La France, l’Allemagne et les Etats-Unis ne seront pas les seuls à évacuer des personnes de l’Afghanistan. La Belgique a annoncé ce mercredi, qu’elle procéderait à l’évacuation de 470 personnes de ce pays d’Asie du Sud en situation incertaine, marquée par la prise du pouvoir par les Taliban. Cette évacuation annoncée, s’inscrit dans le cadre de l’opération « Red Kite », selon les autorités fédérales de la Belgique.

Une centaine de Belges et leurs familles sont concernés par l’évacuation, mais également des employés afghans des institutions européennes, des organisations internationales et des ONG, ainsi que les interprètes et les fixeurs afghans ayant travaillé pour l’armée belge, rapportent nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Mardi, 4 avions militaires belges ont décollé du pays pour Kaboul, la capitale de l’Afghanistan dans le cadre de l’opération de l’évacuation. Les appareils vont dans un premier temps se positionner dans une zone sécurisée à proximité de l’intervention, notamment à Islamabad, au Pakistan.