Addiction en RDC: une nouvelle drogue «Bombé» qui fait rire et pleurer ses consommateurs

Une drogue nommée « bombé » ou « shopisho » et qui serait confectionnée avec des résidus de tuyaux d’échappement de véhicules circule actuellement dans les rues de Kinshasa en République démocratique du Congo.

Une nouvelle drogue très nuisible, fait des ravages chez les jeunes. Une drogue bon marché aux effets très puissants, sans doute, car outre les résidus des tuyaux d’échappement, elle subit un mixte avec le complément alimentaire « nutriline« , prévu pour les sportifs et vendu en pharmacie. Sur plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux depuis peu, on observe le stupéfiant provoquer chez le consommateur un état d’inconscience alarmant. Des utilisateurs surnommés « zombies » dans la capitale, car ils semblent dormir debout, en se grattant la peau, parfois en mêlant pleurent et rires.

Les ministères congolais de la Santé et de la Jeunesse se sont alarmés mercredi de la consommation par les jeunes Kinois de la nouvelle drogue artisanale. Lors d’un échange avec le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, son homologue de la Jeunesse, Yves Bunkulu a précisé être « très inquiet de ce phénomène qui risque d’entraîner les jeunes dans la perdition. »

Selon le ministre de la Jeunesse,Yves Bunkulu une étude sera menée sur la composition exacte de cette drogue, « extraite des résidus du tuyau d’échappement de la voiture, constitués de monoxyde de carbone et d’azote« , additionnés d’un complément alimentaire, ajoute-t-il.