Wentworth Miller, le héros de la série « Prison Break », révèle être atteint d’autisme

Wentworth Miller a révélé être autiste ce week-end sur son compte Instagram. Pour la star de « Prison Break », « ça a été un choc, mais pas une surprise ».

Sur son compte Instagram, Wentworth Miller a révélé qu’il avait été diagnostiqué autiste, il y a un an pile, durant la pandémie. « Ce n’est pas quelque chose que je changerais… être autiste fait partie de qui je suis, de tout ce que j’ai accompli et exprimé », a-t-il écrit à l’adresse de ses quelques 2,1 millions de followers. Le comédien de 49 ans avoue que cette nouvelle a été « un choc« , mais pas « une surprise« .

« Je veux aussi dire aux nombreuses personnes qui – consciemment ou inconsciemment – m’ont donné pendant des années cette dose en plus de bonté et d’espace, dont j’avais besoin, qui m’ont permis de faire mon chemin dans ce monde d’une manière qui avait du sens pour moi mais pas forcément pour eux… Merci », poursuit-il.

Wentworth Miller ajoute que s’il est enclin à partager sa propre histoire, il ne veut pas devenir un porte-parole de l’autisme pour autant, et pour une bonne raison : « Je ne m’y connais pas assez sur le sujet (il y a beaucoup de choses à savoir). Pour le moment, il semblerait que mon rôle soit d’apprendre, à réexaminer cinq décennies d’existence à travers un nouveau regard ».

L’acteur de 49 ans avait été révélé en 2005 grâce à son rôle de Michael Scofield dans la série Prison Break, qui a fait un bref retour en 2017, le temps d’une saison. Depuis, il s’est principalement illustré dans l’univers DC Comics en incarnant Leonard Snart / Captain Cold dans The Flash, Legends of Tomorrow et plus récemment, Batwoman.