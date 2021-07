Retrait des forces américaines d’Afghanistan: «C’est une erreur», selon George Bush

Alors que les Etats-Unis ont commencé le retrait de leurs forces d’Afghanistan, les Talibans commencent à gagner du terrain. Selon l’ancien président américain, George W. Bush, le retrait des troupes de l’Otan est une grave erreur.

« Les femmes et les filles afghanes vont subir un préjudice indescriptible. C’est une erreur… Elles vont juste être abandonnées pour être massacrées par ces gens très brutaux, et cela me brise le cœur », a déclaré Bush à la chaîne allemande Deutsche Welle.

Bush est celui qui a commencé cette guerre en Afghanistan et qui a envoyé des troupes dans ce pays du Moyen Orient à l’automne 2001 après les attentats du 11 septembre contre le World Trade Center à New York. Il a indiqué que comme lui, la chancelière allemande, Angela Merkel, « ressentait la même chose » en ce qui concerne le retrait des forces de la coalition d’Afghanistan. Selon Bush, Merkel avait amené « la classe et la dignité à une position très importante et avait pris des décisions très difficiles ».

Les forces américaines et de l’OTAN ont commencé à se retirer d’Afghanistan début mai et devraient se retirer complètement d’ici le 11 septembre, environ 20 ans après leur arrivée dans ce pays déchiré par la guerre. Aussitôt après le retrait des forces américaines de certaines villes, ces régions sont tombées sous le contrôle des Talibans qui y ont chassé les forces afghanes sans grands combats.

La plupart des 2 500 soldats américains et 7 500 soldats de l’OTAN, qui se trouvaient en Afghanistan lorsque le président américain Joe Biden a détaillé le retrait final en avril, sont maintenant partis, laissant les troupes afghanes combattre des talibans enhardis apparemment déterminés à remporter une victoire militaire.