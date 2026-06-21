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Mondial 2026 : pari gratuit Espagne – Arabie saoudite, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Espagne – Arabie saoudite, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Espagne VS Arabie saoudite, le 21/06/2026 17:00, stade Mercedes-Benz Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Le match est programme le 21/06/2026 17:00 au Mercedes-Benz Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Espagne
A venir Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
21/06/2026 17:00 Groupe H
Avant-match

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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